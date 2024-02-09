Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya’nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Bu sezonun ilk bölümünü sakatlıkla geçiren Lincoln, sadece bir maçta Fenerbahçe forması giydi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında oynayan Lincoln, bu karşılaşmada bir gol kaydetti.