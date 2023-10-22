Hatayspor karşısında alınan 4-2 galibiyetin ardından sarı-lacivertli takımın bu sezon çıktığı 17 maçın tamamını kazandığına dikkat çeken Baki, teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları ve taraftarları tebrik etti.

Erden Timur'un yaptığı açıklamalara dikkati çekerek sözlerini sürdüren Baki, "Yine futbolun dışına çıkıyoruz çünkü vahim, sahtekarca ve yalan açıklamalar yapıldı. Bu şahsın (Erden Timur) söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erden Timur'un "Teraziden kaçan hırsızdır." cümlesini hatırlatan Baki, şöyle devam etti:

"Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz yönetime geldiğimizden beri, onların yönetime geldiği zaman da bu zaman diliminin içerisinde kendilerini, bizim kendi penceremizden gördüğümüz Türkiye Futbol Federasyonuyla (TFF) ilgili problemler, Merkez Hakem Kuruluyla (MHK) ilgili problemler, Türk futboluyla alakalı haksızlıklar, 1959 öncesinde Fenerbahçe'nin yenilen haklarıyla ilgili 4 kez teraziye çağırdık. Hatta 'İstiyorsanız başkan seviyesinde Galatasaray Televizyonu'na çıkalım. Başkanınız çıkamıyorsa başkan vekili seviyesinde çıkalım.' dedik. Dolayısıyla teraziden kaçan hırsızdır. 4 kez resmi davette bulunmamıza rağmen karşımıza çıkamadılar."

"Kamuoyunun bu yalanlara ve sahtekarlıklara tenezzül etmemesi gerekiyor"

Erden Timur'un eski MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR odasından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görüntü yolladığı iddiasını da dile getiren Selahattin Baki, "Gelelim Lale Orta olayına. Bu da ayrı bir vahim iddia. Kendisinin MHK başkanı olduğu zaman Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü yolladığını iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem de Sayın Başkanımız Ali Koç, 5 dakika içinde bunu şiddetle reddetti. TFF Yönetim Kurulu'na da araştırması için başvuruda bulunduk. Başkanımız da bu konuyla ilgili hukuki hak arayışını hafta içinde yapacak. Dolayısıyla bir yalan da burada var. Bunun da ciddi şekilde araştırılması gerekiyor. Madem ki TFF, Türk futbolunun amirali, o zaman ya bu konuda aydınlatıcı bir rol oynayacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar." açıklamasını yaptı.

Daha önce temsilciler kurulunda görev yapan bir ismin Koç Holding'de çalıştığıyla ilgili bir iddianın da ortaya atıldığını aktaran Baki, şunları söyledi:

"Halbuki iddiayı ortaya attıkları beyefendinin 3 yıldır emekli olduğu ortaya çıktı. Madem ki Koç Holding bu camia için bu kadar rahatsızlık vesilesi, kendi yönetim kurullarında Koç Holding'de çalışan bir hanımefendi (Tanur Lara Yılmaz) var. Onun da CV'sine girip bakarsanız, 'Koç Holding' olan detayı 'bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendinin CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Bazı algıları var. Zamanında disiplin kurulu başkanı için Fenerbahçe taraftarı dediler. Hiç konuşmadığımız bir konu var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, Galatasaray taraftarı ve bunu da bırakın resmi kulüp üyesi. Bunu hiç konuşan yok. Kamuoyunun bu yalanlara ve sahtekarlıklara tenezzül etmemesi gerekiyor."

"Durup dururken gerilmemesi gereken ortamlar geriliyor"

Erden Timur'un Fred transferinin ardından kendisini aradığını söyleyen Selahattin Baki, "Bunu açıklamayacaktım ama artık açıklama ihtiyacı hissediyorum." diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Fred transferinden sonra 'İki ayrı kişi hem Manchester United'ı hem de Fred'i ayartarak işi bozmaya çalıştı.' diye açıklama yapmıştım. Bununla ilgili olarak sanki hiç haberi yokmuş gibi telefon açıp 'Kimdi onlar, söyler misin?' dedi. İsimleri verdim ve 'Tanıyorum ama ben böyle bir talimat vermedim.' dedi. Transferlerde bunların normal olduğunu söyledi ama ben de kendisine 'Ben 11 yıldır yöneticiyim ve futbolda transfer yapıyorum, bu kadar inisiyatifi kimse alamaz' diye ilettim. Yaşanan şeyleri yaşanmamış gibi, yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir, acil şifalar diliyorum. Türk futbolunun koruyucusu, adalet bekçisi olarak geldi kendisi. Türk futbolunun bütün paydaşlarını kanatlarının altına alacağını söyledi. Her salı günü Galatasaray TV'de bütün hakkı yenen takımlarla ilgili program yapacaktı. Bunu da yapmadılar. Hatırlattığımızda Kulüpler Birliğinin buna sıcak bakmadığını söylediler. Bu da saçma sapan bir iddia. Kulüpler Birliğinin bu taraklarda bezi yok. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Kamuoyu da bunlara inanıyor. Kendi camiasındaki insanlar da buna inanıyor. Durup dururken gerilmemesi gereken ortamlar geriliyor."

Erden Timur'un iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarını sürdüren Selahattin Baki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe Yönetimi'nin ve Fenerbahçe başkanının bazı gazetecilerle ilişkiler içinde olduğunu, ısmarlama haber yaptırdığı iddialarını attı ortaya. Daha çok yeni, bir televizyon sunucusu 'Fenerbahçeli hiçbir yönetici beni aramadı ancak geçtiğimiz dönemlerde Erden Timur beni defalarca aradı, mesaj attı.' diye demeç verdi. Bu kadar yalan, bu kadar sahtekarca algılar bizi öfkelendirecek noktaya geldi. Biz alıştık ama kamuoyunda bu trene binen insanları uyarmak istiyoruz. Koç Holding çalışanı hanımefendinin CV'sinin değiştirilmesi bile trajikomik bir olaydır. Söyledikleri hiçbir şeyin doğruluk payı yoktur. Biz kendimize o kadar güveniyoruz ki, etik kuruluna ve TFF Yönetim Kurulu'na başvuruyoruz. Bizim başkanımız şu anda bu işler araştırılsın diye kendisi başvuruyor. Bunlar kendisine güvenen adamın, kendisine güvenen camianın hareketleridir. Son sözüm, teraziden kaçan hırsızdır ve korkaktır."