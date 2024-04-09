Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımız, yeni iş ortağımız Fanself'in platformu sayesinde, sporcularımızın imzalı formalarına 'Kişiselleştirme' seçeneği ile erişme imkanı bulacak. Dünyada ilk kez Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fanself ortaklığında gerçekleşecek bu proje, taraftarlarımıza eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yeni iş ortağımız Fanself, 2023-2024 sezonunun kalan kısmında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın ikinci şort sponsoru da oldu. Fanself logosu, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın maç şortlarının sağ arka kısmında yer alacak." denildi.