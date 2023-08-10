Haber: Beyza Betül Cihan

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor'u Kadıköy'de ağırladı. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip, rakip kalede çok net pozisyonlar yakaladı ancak bir türlü aradığı golü bulamadı. İlk yarı sona erdiğinde skor 0-0 olarak korundu.

İkinci yarıda hızlı bir başlangıç ​​yapan Fenerbahçe, 58. dakikada Victor Becao'nun attığı golle öne geçti. Ardından, kısa bir süre sonra İrfan Can Kahveci'nin ayağından gelen golle skoru 2-0'a taşıdı. Fenerbahçe, bu gollerle maçı çevirerek avantaj sağladı.

Ancak maçın son anlarına doğru Maribor da gol bulma başarısını gösterdi. Maribor'un attığı gol skor 2-1'e geldi ve son dakikalar oldukça heyecanlı geçti. Uzatma dakikalarında ise Fenerbahçe, Ryan Kent'in kazandığı penaltıyla skoru 3-1'e taşıdı. Penaltıyı kullanan Dusan Tadic, Fenerbahçe forması ile ilk golünü kaydetti.