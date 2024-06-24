Tesis müdürü Murat Acar ve personel, yeni teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuları çiçeklerle karşıladı.
Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk idmanına bugün saat 17.00'de çıkacak.
Mourinho'nun takımın başında çıkacağı ilk antrenmanda basın mensuplarının görüntü almasına izin verileceği belirtildi.
İlk hazırlık maçı Mehmet Topal'ın takımına karşı
Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçını yapacak.
Bu hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.
Fenerbahçe'nin Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)
10 Temmuz Çarşamba:
19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)
13 Temmuz Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)