İstanbul

Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatarak bu alanda kendisine ait rekoru geliştirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanından bir puanla dönen Fenerbahçe, haftaya lider giren Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 mağlup olmasıyla liderliği devraldı.

Adana deplasmanında kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı altıncı dış saha mücadelesinde de gol yemeyerek bu alanda kendisine ait sezon başlangıcı rekorunu bir adım ileri taşıdı.

Bu sezon deplasman maçlarında Yılport Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u ise 5-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın ekibi, Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Dış sahadaki 6 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise gol görmedi.

Galatasaray ilk sezonda 6 deplasmanda gol yemedi

Süper Lig'in oynandığı ilk sezon olan 1959'da Galatasaray, çıktığı ilk 6 deplasman maçını 4 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlarken bu karşılaşmalarda gol yemedi. Ancak Süper Lig'i oluşturan takımlar, sezon öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir bölgelerinde oynadığı karşılaşmaların ardından bu ligde boy gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Profesyonel Küme'de oynadığı deplasman maçlarında aynı başarıyı gösteremedi.

En iyi deplasman serisi 1960-1961 sezonunda

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde en iyi deplasman başlangıcına imza atarken, en iyi deplasman performansını ise 1960-1961 sezonunun 24 ile 33. haftaları arasında ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu periyotta çıktığı 7 dış saha maçının tamamından galibiyetle ayrılırken, kalesinde de gol görmedi.

Turanspor'u 2-0, Türk Telekom, Feriköy, Fatih Karagümrük, Göztepe ve Beşiktaş'ı 1-0, Kasımpaşa'yı ise 3-0 mağlup ederek deplasmanda üst üste 7 maç kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertli takımın galibiyet ve gol yememe serisi, Vefa deplasmanındaki 1-1'lik maçla sona erdi.

Deplasmanda daha çok puan topladı

Ligde oynadığı ilk 10 maçı kazanarak hanesine 30 puan yazdıran Fenerbahçe, iç saha ve deplasman maçlarında 15'er puan toplamayı başarmıştı.

Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak ilk puan kaybını yaşayan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor deplasmanında berabere kalarak dış sahada da ilk kez 90 dakikayı 3 puanla tamamlayamadı.

İsmail Kartal'ın ekibi, Adana'da aldığı bir puanla iç sahada topladığı puanı geride bıraktı.

Evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puan alan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

Ligde ilk kez gol atamadı

Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı.

11 lig maçında aldığı 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Adana deplasmanına giden İsmail Kartal'ın öğrencileri, ilk 11 haftada her maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe, 31 golle ligin en golcü ekibi unvanını elinde bulundururken, kalesinde gördüğü 8 golle de Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Fenerbahçe'nin averajı, 18 takımın attığı golden fazla

Ligde 31 gol atan ve kalesinde 8 gol gören Fenerbahçe, 23 averajla bu anlamda ligin zirvesinde yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın averajı, ligde 23 gol atan Adana Demirspor dışındaki bütün takımların attığı golden daha fazla.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor karşısında skor üretememesine karşın bu anlamda rakiplerine büyük üstünlük kurmuş durumda.