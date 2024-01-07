4. dakikada orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ara pasında meşin yuvarlağı Szymanski ile buluşturdu. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü. Edin Dzeko, ceza sahası içi sağ çaprazında aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Alp'in müdahalesine rağmen sol üst köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

27. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Ferdi'nin sektirdiği top Duhaney'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

30. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top arka direkteki Crespo'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutunda, kaleci Alp uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

32. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken kayarak düştü ve topu rakibine kaptırdı. Meşin yuvarlağı alan Jackson soldan ceza sahasına girip arka direkteki Muammer Sarıkaya'ya ortaladı. Bu futbolcu kafayla topu filelere yolladı: 1-1.

34. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İstanbulspor savunmadan oyun kurmaya çalışırken kaleci Alp'in pasında top Mehmet Yeşil'de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yeniden takım arkadaşına göndermek isterken, Cengiz Ünder'in penaltı noktası üzerinde ayak koyduğu top, kaleci Alp'i kontrpiyede bırakarak köşeden filelere gitti: 1-2.

44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan taç atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayı üzerine gelip plase bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturarak hat-trick yaptı: 1-3.

45+1. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sağ kanattan atağa katılan Cengiz Ünder, son çizgiye inip penaltı noktasına hareketlenen Dzeko'ya yerden ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-4.

Müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe 4-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, ceza yayı önüne kat edip sağdan ceza sahasına giren Cengiz'e pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırıp maçtaki dördüncü golünü kaydetti: 1-5.

63. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko'nun pasında orta sahada topla buluşan Szymanski, önce Simon Deli, ardından kaleci Alp Arda'yı çalımladı. Polonyalı futbolcu, kaleci Alp'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun sol köşeye gönderdiği topu, kaleci Alp uzanarak kornere tokatladı.

82. dakikada İstanbulspor savunmasının hatalı pasında ceza yayında topla buluşan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden şutunu gönderdi ancak yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

83. dakikada soldan kazanılan korner atışında Loshaj ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Simon Deli'nin kafa vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Cengiz yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, sakatlığının ardından performansını artırdı.

Mondihome Kayserispor ve Galatasaray maçlarının ardından İstanbulspor maçına da ilk 11'de başlayarak üst üste 3 lig maçında 11'de görev alan Cengiz, etkili oyunuyla dikkati çekti.

Kayserispor deplasmanında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden ve takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Cengiz, İstanbulspor mücadelesinde 6, 34, 44 ve 45+1. dakikalarda bulduğu 4 golle galibiyette başrolü oynadı ve yıldızlaştı.

Dzeko 13. golünü attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, gol krallığında zirveye yerleşti.

Ligin ilk bölümünde 12 gol kaydederek Galatasaraylı Mauro Icardı ile gol krallığında zirveyi paylaşan Dzeko, 13. golünü İstanbulspor filelerine gönderdi.

Emre Mor, 3 maç sonra süre aldı

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Emre Mor, ligde 3 maçın ardından süre buldu.

Son olarak Sivasspor müsabakasında 7 dakika forma giyen Emre, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray karşılaşmalarında dakika bulamamıştı.

26 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.

Deplasmanda kale düştü

Fenerbahçe, ligde son maçlarda deplasmanlarda kalesini gole kapatamadı.

Sezona üst üste 6 deplasman maçında gol yemeden başlayan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

Fenerbahçe, sırasıyla Beşiktaş (1) ve Kayserispor'un (3) ardından İstanbulspor (1) karşısında da kalesinde gol gördü.

Montella maçı takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbulspor-Fenerbahçe müsabakasını yerinde izledi.

Montella'ya yardımcı antrenörler Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş eşlik etti.