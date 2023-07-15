İstanbul

Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup turnuvasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, transfer çalışmalarına değinerek, "Şimdi bizde Livakovic durumu daha belirsizliğini korumakta. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." dedi.

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Takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili rapor hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna ise Kartal, "Döndüğümde bu akşam İstanbul'da tesislerde kalacağız arkadaşlarımla beraber. Kafamızda bazı şeyler var. Bunları raporlayıp yönetime sunacağım." ifadelerini kullandı.

AA