Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda dün oynanan derbinin ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesinin Yam Madar'ın kafasına isabet ettiği hatırlatıldı.

Sağlık ekibinin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında Yam Madar'ın maça devam ettiği belirtilerek, "Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur. Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir. Oyuncumuz Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz"

Açıklamada yaşanan olaylara rağmen karşılaşmayı devam ettiren görevlilere tepki gösterildi.

Türkiye Basketbol Federasyonuna çağrı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur. Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz. Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan; bu ortama sebebiyet veren şahıs veya şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini, benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz."