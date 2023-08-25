İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı öncesinde genel menajer Derya Yannier, saha ortasında oyuncular ve teknik heyetle kısa bir toplantı yaptı.

Dünya Kupası'nda görev yapan başantrenör Dimitris Itoudis ve oyuncular Marko Guduric, Georgios Papagiannis ile Raul Neto'nun yanı sıra izinli olan Nigel Hayes-Davis'in yokluğunda yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık iki saat sürdü.

Fenerbahçe Beko yeni sezon hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

AA