Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda beşinci yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Salon: Virtus Segafredo Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Amit Balak (İsrail)

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 8, Smith 8, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Lundberg 9, Pajola 2, Dobric 11, Cacok 10, Abass 5

Fenerbahçe Beko: Motley 25, Wilbekin 13, Papagiannis 2, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 5, Calathes 8, Yam Madar, Sestina

1 periyot: 25-27

Devre: 46-44

1903 BJK Dernekler Birliği'nden açıklama: Kazanan Beşiktaş olsun! 1903 BJK Dernekler Birliği'nden açıklama: Kazanan Beşiktaş olsun!

3 periyot: 70-58

Kaynak: AA