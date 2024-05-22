Berlin'deki Uber Arena'da 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için bugün Almanya'ya giden Fenerbahçe Beko, daha önce 5 kez bu platformda sahne almıştı.

Sarı-lacivertliler 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da üst üste beş kez Dörtlü Final'de mücadele etme başarısı gösterirken, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.

Tarihe geçerek Dörtlü Final'e yükseldi

Normal sezon maçlarının ardından Fransa'nın Monaco ekibiyle play-off serisinde karşılaşan Fenerbahçe Beko, ilk iki maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.

İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, iç sahadaki dördüncü maçı 65-62 kaybetti.

Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe Beko, Jasikevicius etkisiyle 6. sıraya yükseldi

Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis önderliğinde başlayan sarı-lacivetliler, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta 7 yenilgi alırken 13. sıraya geriledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet ve Anadolu Efes yenilgilerinin yanı sıra, THY Avrupa Ligi'nde de Baskonia ve Barcelona'ya kaybedilirken, üst üste 4 yenilginin ardından Itoudis'le yollar ayrıldı.

Jasikevicius'un göreve gelmesiyle birlikte Litvanyalı başantrenörle Avrupa'da çıktığı 21 maçın 14'ünü kazanan ve yüzde 66'lık galibiyet yüzdesine ulaşan Fenerbahçe Beko, normal sezonu da ilk 6 sıra içinde tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

Anadolu Efes'i geride bıraktı

Fenerbahçe Beko, 5 yıl aradan sonra 6. kez Dörtlü Final'de oynama hakkı kazanırken, bu anlamda Anadolu Efes'i de geride bırakmayı başardı.

Lacivert-beyazlı takım 2000, 2001, 2019, 2021, ve 2022 yıllarında beş kez Dörtlü Final oynayıp 2021 ve 2022 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertliler, 6. kez Dörtlü Final'e kalarak rakibini bu anlamda geride bıraktı.

Fenerbahçe Beko'nun ikinci Berlin macerası

Fenerbahçe Beko, 6. kez mücadele edeceği Dörtlü Final'de ikinci kez Almanya'nın başkenti Berlin'de boy gösterecek.

Sarı-lacivertli takım 2016 yılında Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk maçında Laboral Kutxa'yı 88-77 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle karşılaşan ve normal süresi 83-83 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda rakibine 101-96 mağlup olarak ikinci olmuştu.

Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra boy göstereceği Berlin'de şampiyonluğu hedefliyor.

Fenerbahçe Beko'da 2 basketbolcu daha önce THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı

Sarı-lacivertli takımda Yunan oyuncu Nick Calathes, 2010-2011 sezonunda Panathinaikos formasıyla şampiyonluğa ulaştı.

Melih Mahmutoğlu da 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda yer alıyordu.

Her iki basketbolcu da tecrübeli Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in yönetimindeki takımlarda şampiyonluğa ulaştı.

Calathes ayrıca 2013 yılında Lokomotiv Kuban formasıyla Avrupa Kupası'nı kazanmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, hem THY Avrupa Ligi'ni hem de Avrupa Kupası'nı kazanan 20 oyuncudan birisi konumunda bulunuyor.

Tüm zamanların asist lideri Calathes

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en çok asist yapan oyuncu konumunda yer alıyor.

Bu kulvarda forma giydiği 356 karşılaşmada 2 bin 77 asist yapan deneyimli basketbolcu, ayrıca 1319 ribaund ile de dikkati çekiyor.

Calathes, THY Avrupa Ligi'nde 1000'in üzerinde ribaund alıp, 1000'in üzerinde asist yapan tek oyuncu.

2021-2022 sezonunda oynanan Dörtlü Final'de Barcelona forması giyen Yunan basketbolcu, oynadığı maçlarda toplamda yaptığı 22 asistle Dörtlü Final'de en fazla asist yapan oyuncu rekorunu da elinde tutuyor.

Calathes, Panathinaikos formasıyla 8 sezonda çıktığı 211 THY Avrupa Ligi maçında 1260 asist yaparken, Barcelona'da 2 sezonda 70 maçta 451 asistle oynadı.

Son 2 sezondur Fenerbahçe Beko forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, 75 THY Avrupa Ligi müsabakasında 366 asist yaptı.

Top çalma rekoru da Calathes'te

Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde top çalma rekorunu da elinde bulunduruyor.

Bu sezon iç sahada oynanan Barcelona maçının ilk çeyreğinde 2 kez top çalarak 435 sayıya ulaşan Nick Calathes, 434 top çalmayla rekoru elinde bulunduran Yunan oyuncu Dimitris Diamandidis'i geride bıraktı. Calathes, Dörtlü Final öncesinde 446 top çalmayla zirvede yer alıyor.

Panathinaikos formasıyla 8 sezon THY Avrupa Ligi serüveni yaşayan Yunan basketbolcu, bu süreçte forma giydiği 211 maçta 298 kez top çalmayı başardı.

Panathinaikos'un ardından Barcelona'ya transfer olan Calathes, burada forma giydiği 2 sezonda 70 kez THY Avrupa Ligi maçında çıktı. 35 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 69 top çaldı.

Son 2 sezondur Fenerbahçe Beko'da parkeye çıkan Calathes, 75 maçta 79 kez top çalmayı başardı. Yunan basketbolcu, toplamda 356 maçta 446 kez top çalarak rekorun sahibi oldu.

Bir maçta en çok sayı atan oyuncu Nigel Hayes-Davis

THY Avrupa Ligi'nde beşinci sezonunu geçiren Nigel Hayes-Davis, bu sezon ALBA Berlin maçında attığı 50 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını elde etti.

İki sezon Zalgiris Kaunas, bir sezon Barcelona forması giyen ABD'li oyuncu, son iki sezondur Fenerbahçe Beko formasıyla parkeye çıkıyor.

Zalgiris Kaunas'ta ilk sezonunda THY Avrupa Ligi'nde toplam 176 sayı atan Hayes-Davis, bir sonraki sezon Litvanya ekibiyle 312 kaydetti. Barcelona formasıyla 2021-2022 sezonunda sayı ortalaması düşen Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde forma giydiği maçlarda toplam 155 sayı attı.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Hayes-Davis, kariyerinde ilk kez 400 sayının üzerine çıkarak 411 sayıya ulaştı. Bu sezon da takımın en skorer isimlerinden olan ABD'li basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde 492 sayı üretti.