Müsabakanın ilk periyoduna Pınar Karşıyaka hızlı başladı. İzmir ekibi, Vernon Carey'le birlikte Fenerbahçe Beko'ya karşı pota altında etkili oldu. Johnathan Motley ve Georgios Papagiannis'in oyuna girmesi sonrası hareketlenen sarı-lacivertliler, aradaki farkın artmasına izin vermedi ve maçın ilk çeyreği Pınar Karşıyaka'nın 18-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Beko, 12. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu üçlükle karşılaşmada öne geçti: 21-18. Etkili oyununa devam eden sarı-lacivertliler, Scott Wilbekin'in üç sayılık basketiyle birlikte 15. dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Fenerbahçe Beko, aradaki farkı artırarak soyunma odasına 45-30 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte, iki takım da özellikle pota altından sayılar buldu. Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'in 29. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla aradaki farkı 25'e kadar çıkardı: 71-46. Ev sahibi ekip, etkili olduğu üçüncü çeyreği 71-48 önde kapattı.

Son çeyreğe Şehmus Hazer'in smacıyla başlayan Fenerbahçe Beko, maçın geri kalanında rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 38. dakikada aradaki farkı 31'e çıkardı: 89-58. Maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 93-63 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Guduric 4, Melih Mahmutoğlu 11, Yiğit Hamza Mestoğlu 4, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 8, Motley 12, Papagiannis 14, Mert Emre Ekşioğlu 8, Wilbekin 9

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 2, Thomas Akyazılı 3, Martin 5, Brown 7, Carey 18, McCollum 8, Furkan Haltalı 2, Hilliard 10, Hakan Sayılı 3, Mert Celep 5

1. Periyot: 16-18

Devre: 45-30

3. Periyot: 71-48