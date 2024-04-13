Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı final maçı, yarın saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip, ÇBK Mersin'i 89-80, Villeneuve d'Ascq LM de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, turnuvada ikinci şampiyonluk peşinde

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6. kez finalde mücadele edecek.

Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertli ekip, ilk ve tek şampiyonluğuna geçen sezon ulaştı.

Finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.