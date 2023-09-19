İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Kemal Danabaş, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, sarı-lacivertli erkek ve kadın basketbol takımı kaptanları Melih Mahmutoğlu ile Alperi Onar katıldı.

Sarı-lacivertli kulüp ile adidas Türkiye arasında "Sevdik seni her şeyden çok" sloganıyla gerçekleştirilen iş birliği Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe Alagöz Holding, Fenerbahçe Koleji ve tüm altyapı takımlarını kapsayacak.

Törende açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, adidas ile yeni bir döneme adım atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek "Sadece kulübümüz için değil, tüm basketbol camiasına yönelik parlak bir iş birliğinin başlangıcı olacak. Bu iş birliğinin hem erkek hem de kadın basketbol takımlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birlikte daha fazlasını başaracağız ve inşallah gelecekteki zaferleri hep birlikte kutlayacağız. 15 Ağustos'tan itibaren 19 sponsorluk ve iş birliği anlaşmasını duyurduk. Bugün üçüncüsünün imza törenini gerçekleştiriyoruz. 12-13 adet daha imza törenimiz olacak. Tüm sponsorlarımıza, kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Heyecan verici bir yola adidas ile birlikte çıktıklarını kaydeden Sertaç Komsuoğlu ise "Daha önce dönemine damga vuran çok şık tasarımlarıyla adidas ile yollarımız kesişmiş ve akıllara kazınmıştı. Bu iki marka, bir kez daha mücadeleye başlıyor. Büyük hedeflerimize ulaşmak yolunda adidas en büyük destekçilerimizden biri olacak. Adidas, sadece Fenerbahçe Beko'ya destek vermekle kalmayacak, gelecek için önemli bir proje olan Fenerbahçe Koleji'ne de destek verecek. Adidas ailesine teşekkür ediyorum. Türkiye'de ve Avrupa Ligi'nde zirve mücadelemizde bizlere şans getireceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yöneticilerden Kemal Danabaş da geçen sezon kadın basketbolunda tarihi bir dönemi geride bıraktıklarını dile getirerek "Avrupa Ligi şampiyonu kadın basketbol takımımızın yöneticisi olarak karşınıza çıkmanın gururunu yaşıyorum. Türkiye ve Avrupa'da tüm kupaları kazandığımız bir yıl oldu. Erkek ve kadın takımlarıyla kazandığımız Avrupa Ligi kupalarıyla bu başarıyı elde eden tek kulüp olduk. Bu başarılar ve unvan, yeni başarılara duyulan heyecanı artıran bir etken. A takımımız yeni sezonda adidas şıklığıyla parkede yerini alacak. Altyapı takımları da adidas desteğiyle yoluna devam edecek. İki büyük markanın iş birliği sporcularımızın taşıyacağı formalara en güçlü şekilde yansıyacaktır. Adidas ailesine yanımızda oldukları için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Atalay: Şampiyonluk kupalarımızla tekrar bu salonda olmayı umut ediyorum

Sarı-lacivertli kulüple iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, "Sporun hayatları değiştirme gücüne inanan bir marka olarak sporun her dalında yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Basketbol da bu alanların başında yer alıyor. Adidas Türkiye olarak Fenerbahçe'nin erkek, kadın ve altyapı takımlarına sponsorluk vermenin heyecanı içindeyiz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticilerine, emeği geçen tüm ekibime teşekkürlerimi iletiyorum. Şampiyonluk kupalarımızla tekrar bu salonda olmayı umut ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe Alagöz Holding'in kaptanı Alperi Onar ise "Değerli sponsorumuz adidas'a ailemize 'hoş geldiniz' diyorum. Türkiye ve Avrupa'da adidas ile mücadele edecek olmak bize daha güçlü hissettiriyor. Kazanmaya alışık olduğumuz başarılara umarım yenilerini ekleyeceğiz. Taraftarlarımıza ve camiamıza yeni başarılar yaşatmak için heyecanlanıyoruz. Kendim ve takım arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

Kulüp ile adidas arasındaki anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu da "Bu büyük aileye bir kez daha 'hoş geldiniz' diyorum. İnşallah herkes için hayırlı olur, güzel, kupalarla dolu bir sezon olur. Fenerbahçe ve adidas adının bir araya gelmesi, büyük bir durum. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Giydiğimiz formalar, herkesin de hoşuna gitti. Mutlulukla giyiyoruz." şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından sarı-lacivertlilerin yöneticileri ile erkek ve kadın takımı oyuncuları, adidas formaları ve Avrupa Ligi kupalarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

AA