Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Yeni transfer Rade Krunic takımla ilk antrenmanına çıktı

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kaptan Edin Dzeko eşliğinde tesisleri gezen Krunic, takımla ilk antrenmanına da çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Krunic: Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok istedim

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, vatandaşı Edin Dzeko'nun transferinde önemli rol oynadığını belirterek, sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin İtalya temsilcisi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Krunic, "Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olduğum için gerçekten mutlu hissediyorum. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Destekleri dolayısıyla sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Rade Krunic, "Taraftarlara minnettarım. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim." diye konuştu.