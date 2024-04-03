3. dakikada orta alanda geniş boşluk yakalayan Zajc, topu rakip ceza sahası yakınlarına kadar sürdükten sonra aradan savunma arkasına kaçan Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra penaltı noktasının solunda sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında Szymanski'nin şutunda savunmaya çarpan top, sol çaprazda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12. dakikada sağdan topla hareketlenen ve ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin yerden yakın direğe şutunda, top yandan auta çıktı.

15. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

27. dakikada soldan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ön direkte Szymanski'nin arkaya aşırdığı topun gelişine penaltı noktası civarında Dzeko'nun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

37. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi.

44. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayından sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Tadic'in soldan yerden sert pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

51. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı sahanın ortalarından hızlı kullandığı taç atışında savunma arkasına koşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

53. dakikada ön alanda presle topu kapan Mohammadi'nin pasında ceza yayı üzerinden Yusuf Sarı'nın sert şutunda, İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

55. dakikada Tadic, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgide Ferdi'yi gördü. Ferdi'nin ceza sahası solundan dışarıya doğru çıkardığı topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Szymanski'nin kontrol ettikten sonra şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

59. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına kaleciden hemen önce altıpas üzerinde Zajc'ın dokunuşunda, top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada Balotelli'nin ceza sahası hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı tam köşeden kornere çeldi.

70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan rakip yarı sahaya atılan uzun topa yapılan pres sonucunda savunmanın da hatasıyla orta alanda topu kazanan Tadic'in uzak mesafeden kalecinin üstünden şutunda top ağlara gitti: 3-1.

80. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen atakta Emre Akbaba'nın pasında sağda topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert ortasında, arka direkte Barasi topu boş kaleye gönderdi: 3-2.

85. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski'nin arka direğe sert ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.