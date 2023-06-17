İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen olağan mali kongrede yaptığı konuşma sırasında gergin anlar yaşandı. Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtirek, Yıldırım'ı anlamakta güçlük çektiğini vurguladı.

İşte Ali Koç'un konuşmasından satırbaşları:

"Mertçe burada konuşun"

"Kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bizleri aşağıya çekmeye çalışmayın Sayın Aziz Yıldırım. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum çünkü bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben size saygıda, sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine etmem. Ben sizi böyle tanımıyordum, çok değişmişsiniz. Kulübe hizmetleriniz için sizden Allah razı olsun, çok uğraştınız ama son 5-6 sene işin şirazesi kaydı. Bize hep öğretmediniz mi, muhaliflere kızmadınız mı, 'bir şey söyleyecekseniz kürsüde söyleyin' demediniz mi? 'Mertçe burada konuşun' demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil? Siz niye buraya gelmiyorsunuz, bize yol göstermiyorsunuz. Siz bizim neden elimizden tutmuyorsunuz? Niye Nihat Özdemir gibilere ses çıkartmıyorsunuz? Haksız yere 1 sene hapse atıldınız, bu adama bir şey demeyi bırakın kapısına gidip başkanlık teklif ettiniz. 'Yapıp yapmadım' demeyin geçen sefer olduğu gibi. 'Genel kurula geleceğim' dediniz, gelemediniz. Gelmediniz demiyorum gelemediniz." dedi.

"Bu kadar mı seviyemiz düştü ya"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisi gibi düşünmeyenleri "hain" olarak ilan ettiğini söyledi.

"Siz, sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladınız. 'Bu kürsüde konuşulsun' deyip kendiniz gelmediniz. Dün bize haber geldi eski bir yöneticiniz bize yakın birine sizin geleceğinizi söyledi. Niye gelmediniz, size ihtiyacımız var. Çok kez size mektup yazdım. Mektupları açmadan geri yolladınız, telefon mesajlarına dönmediniz. Biz, size saygısızlık mı yaptık? Arkadaşlarınız bana pantolon hareketimi gösteriyor. Ben bunu her gün yapıyorum. Benim pantolonlarım böyle, benim aklımdan geçmedi böyle bir şey. Söz konusu bile olamaz. Ona takılmışlar. Bu kadar mı seviyemiz düştü ya. Küçümsüyorsunuz sayın başkan."

Öte yandan Koç, Aziz Yıldırım döneminde bir yöneticinin finansal usulsüzlük yaptığı iddiasında bulunarak şu sözleri sarfetti.

"Düşün yakamızdan"

"Yöneticiler kulübe kasa kolaylığı yapar, kulüp yöneticilere değil. Sayın başkan isim vermeyeceğim ama eminim size bu konu sorulur, siz de diğer yöneticilerini zan altında kalmasın diye isim verirsiniz. Dönemin parasıyla 2 tane 2 milyonluk çek görmüştük, çalışana yazılmış çek. O zamanın rakamlarıyla kur 3,5-4. Dibine indik hiç keşfetmek istemeyeceğimiz bir şey keşfettik. Güya bu iki çek bazı futbolcularımızın ödemelerini içeren çeklermiş ve bir yönetici bu çekleri nakte çevirmiş. Futbolculara da ileri tarihli şahsi çeklerini vermiş. Futbolculara sorunca onlar dedi ki 'FFP kuralları ve kulüp menfaatleri için' dediler, 'biz o yüzden yaptık' dediler. Fenerbahçe sizin için bu kadar önemliyse niye müsaade ettiniz? Hadi haberiniz yoktu sonra neden bir şey yapmadınız. Bir firma 8,6 milyon vermiş kulübe. 106 gün sonra 9,6 milyon geri almış. Yıllık faize vurunca dolar üzerinden yüzde 40'a geliyor. Aradım sahibini. 'Bu ne' dedim. Teknoloji firması mı tefeci mi anlamadım? 'Biz üniversite kuracağız dediler verdik, futbolculara verildiğini duyunca geri aldık' dedi. Biz sportif başarısız olabiliriz futbolda ne deseniz hakkınız var ama bu kulübün mali çıkarlarını koruma, sahip olma, en iyileri yapma konusunda lütfen bir şey söylemeyin. Düşün yakamızdan." ifadelerini kullandı.

Haber: Aysegül Bedir Akosman