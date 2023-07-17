Kanada'da yer alan Montreal Üniversitesine bağlı Montreal Sacred Heart Hastanesi'nden Nöroloji Profesörü Marina Martinez ile beraberindeki araştırmacılar, omurilik sorunları neticesinde ortaya çıkan felcin tedavisinde klinik deneylere hazır olduklarını belirttiler.

Marina Martinez önderliğinde araştırmacılar, beyninin iki yarım küresini dönüşümlü olarak uyararak arka ayakları felçli olan bir hayvanın tekrar yürümesini sağlayan arayüz geliştirdi.

Martinez, "Sonuçlar o kadar kesin ki birkaç yıl içinde klinik deneylere geçmeye hazırız. Her iki bacaktaki hareketi geri kazanmak için, dönüşümlü olarak beynin sol ve sağ korteksini uyaracağız. Beyinde dönüşümlü stimülasyon başlar başlamaz, hayvan hemen tekrar yürümeye başlayacak." dedi.

Omuriliğin tam olarak hasara uğramadığı yaralanmalar için geçerli olduğunu vurgulayan Martinez, "Bu teknoloji hiçbir zaman tam omurilik yaralanmalarına uygulanamayacak olsa da her adım bize insanların sorunlarını çözmeye biraz daha yaklaşma fırsatı veriyor" diye konuştu.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN