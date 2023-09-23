New York

Bowman, Colorado eyaletinde Bağımsız Topluluk Bankacıları etkinliğinde yaptığı konuşmada, enflasyonun halen çok yüksek olduğunu ifade etti.

Bankanın enflasyon hedefine değinen Bowman, "Enflasyonu zamanla yüzde 2 hedefimize döndürmek için oranları daha da artırmanın ve bir süre kısıtlayıcı bir seviyede tutmanın muhtemelen uygun olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bowman, güçlü harcama verileri, enflasyonda düşüş ve önceki aylarda yaratılan istihdamda aşağı yönlü revizyonlar gibi karışık ekonomik verilere işaret ederek, bu toplantıda faiz oranlarını sabit tutma kararını desteklediğini, ancak enflasyonun hedefe döndürülmesi için muhtemelen daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını beklediğini kaydetti.

Fed'in ekonomik projeksiyonlarının yetkililerin enflasyonun en azından 2025 sonuna kadar yüzde 2'nin üzerinde kalmasını beklediğini gösterdiğini vurgulayan Bowman, "Bu, para politikasındaki kısıtlamaların mevcut seviyesi, enflasyonun sürdürülebilir ve zamanında düşürülmesi için daha fazla politika sıkılaştırmasının gerekli olacağına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Boston Fed Başkanı Collins de yüksek enflasyonla ilgili zorlukların devam ettiğini belirterek, enflasyonun bazı önemli bileşenlerinin henüz sürdürülebilir bir iyileşme göstermediğini anlattı.

Fed'in enflasyon risklerine karşı dikkatli olmasını ve fiyat istikrarına olan bağlılığını desteklediğini anlatan Collins, daha fazla sıkılaştırmanın masadan kalkmadığını bildirdi.

AA