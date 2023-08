Haber: Damla Oya Erman

Abrysvo adlı tek doz aşı, bebeklerin doğumdan itibaren 6 aya kadar olan dönemde alt solunum yolu hastalığını (LRTD) önlemek amacıyla kullanılacak. Bu aşı, gebeliğin 32 ila 36. haftaları arasında enjekte ediliyor.

FDA, daha önce Mayıs ayında Abrysvo'nun 60 yaş ve üstü bireylerde LRTD'yi önlemek için onay aldığını açıklamıştı.

RSV (solunum sinsityal virüsü), akciğer ve solunum yollarının enfeksiyonuna yol açabiliyor. Özellikle çocuklarda yaygın olan bu virüs, 2 yaşına gelmeden önce çoğu çocuğun enfekte olmasına neden oluyor.

Ancak bebekler, yaşlı yetişkinler, kalp ve akciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemi zayıf olan birekler gibi yüksek risk taşıyan gruplar, ciddi hastalık riski altındadır.

RSV, dünya genelinde alt solunum yolu hastalıklarının en yaygın nedeni olarak biliniyor ve ABD'de bebek hastaneye yatırılmasının başlıca sebebi olarak öne çıkıyor.

Pfizer'ın basın açıklamasına göre, Abrysvo'nun onayı, bebekleri doğumdan hemen sonra 6 aya kadar RSV'den korumak amacıyla geliştirilen ilk maternal aşının bilimsel topluluk ve halk sağlığı için önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Pfizer'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Bilim Danışmanı Annaliesa Anderson, bu aşının bebekleri en yüksek risk altında olduğu dönemde koruma imkanını sunmanın önemli bir başarı olduğunu ifade ediyor.

Bu aşının, gebelik sırasında aşılanan sağlıklı bireylerin bebeklerine karşı etkinliği, güvenliği ve immün tepkisi üzerine yapılan klinik çalışmalardan sonra FDA tarafından onaylandığı belirtiliyor. Bu çalışmaların sonuçları 2023 Nisan'ında The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

Hamile kadınlar arasında aşıyı alanların bebeklerinde, plasebo alanlara kıyasla ciddi alt solunum yolu hastalığı riskinin %81'in üzerinde azaldığı görüldü.

Bununla birlikte, aşıyı alan annelerin bebeklerinde düşük doğum ağırlığı, prematürite ve sarılık gibi hafif yan etkilerin daha fazla görüldüğü kaydediliyor.