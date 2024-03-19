Haber: Hasret Dilek Delier

29 Ekim Kadınları Derneği Manisa 2.Olağan Genel Kurulunu 10.03.2024 tarihinde gerçekleştirdi.

Maski İkiz Kuleler Odalar ve Dernekler Binasında yapılan genel kurulda kurucu genel başkan Fatma Ayhan yeniden başkanlığa seçildi.

Fatma Ayhan genel kurulda yaptığı konuşmasında; "birlik beraberlik vurgusunda bulundu. Ülkemizin içinde bulunduğu bugünlerde kadına yönelik şiddete değinerek kadının toplumda hak ettiği yeri alması ve değeri görmesi için örgütlenmek gerektiğini söyledi."

Divan başkanlığı yazar-şair Bedriye Aksakal’ın yaptığı genel kurulda Fatma Ayhan, örgütlenmek gerektiğini söyleyerek Ayhan yönetiminde Lale Erdoğan Tunçer, Medet Özşen, Hülya Südaşdemir, Derya Yavuz, Emel Yenigelen, Asuman Özdemir dernek üyelerinin oylarıyla yönetim kuruluna seçildi.