TPAO, X sosyal medya platformundan Karadeniz'deki yeni sondaj çalışmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

TPAO'nun keşif hedefleri kapsamında sondaj faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiği belirtilen paylaşımda, " Fatih , Filyos-1 'de! Türkiye'nin gururu Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaj a başladı ." ifadesi kullanıldı.

Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi, 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.

Türkiye, denizlerdeki petrol ve gaz arama faaliyetlerini Fatih , Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemileri, sismik arama çalışmalarını da Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileriyle yürütüyor.

AA