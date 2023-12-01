Atılay Canel, kazandıkları karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için sahaya çıktıklarını vurgulayan Canel, "1 haftalık çalışmamızın semeresini aldık. Buraya galibiyet için geldik. Bizim bir hedefimiz var. Maç maç gidip üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bunu başardığımız için futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İlk yarıda bulduğumuz güzel golle 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda erkenden 3-0'ı bulduk. Daha fazla gol bulabilirdik. Bundan sonra daha iyisini yapıp daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün, geçen hafta oynanan maçın tekrar oynatılması için hazır olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Canel, "Biz, Fenerbahçe maçını unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonraki maçlarda iyi performans ortaya koyup daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.