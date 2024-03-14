Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla küme düşme hattına inen Fatih Karagümrük, 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetinin ardından istifa eden Şota Arveladze'nin yerine göreve getirilen Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk sınavını Konyaspor karşısında verecek.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 29 puanla 18. sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 32 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.