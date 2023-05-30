İstanbul

Maçın 6. dakikasında Ackah'ın Ozdoev'e müdahalesi sonrasında bu futbolcuya sarı kart gösteren hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi.

9. dakikada Kadir Sağlam, Ackah'a gösterdiği sarı kartı iptal edip, bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

16. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahada topla buluşan Bertolacci, soldan ceza sahasına hareketlenen Kerim Frei'a ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden kafayla topu uzak köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin ceza sahası önüne gönderdiği yerden ortada Bertolacci'den önce savunmanın müdahale ettiği top Kerim Frei'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan köşeye gitti: 2-0.

45+2. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Orta sahada kazanılan serbest vuruşu Mane ile paslaşarak kullanan Cardoso, ceza yayı önüne gelip çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Kerim Frei'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Bilal bu pozisyonda gole izin vermedi.

66. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mensah, ceza sahası içine ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top arka direkte Ali Karimi'de kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Fatih Karagümrük mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

AA