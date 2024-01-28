VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

28. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı kornerde Eysseric doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Gökhan Akkan direk dibinde topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Levent Mercan'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Eysseric'in penaltı noktasının sağından uçarak yaptığı şık kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

40. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golüne yaklaştı. Bertolacci'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Sauer'in ceza yayının hemen gerisinden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak önce direğe sonra da kaleci Sirigu'ya çarparak uzaklaştı.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

64. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Olawoyin ile ceza sahası çizgisi üzerinde girdiği ikili mücadelede Serdar Dursun'un yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, serbest vuruş kararı verdi. Hakem Doman, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada topun başına geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı filelere göndererek Fatih Karagümrük'ün bu sezon ligde penaltıdan ilk golünü kaydetti: 2-0

75. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Pinchi'nin hatalı pası sonucunda Olawoyin'den önce araya giren ve topu kapan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar getirdikten sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta Olawoyin'e de çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluştu: 3-0

85. dakikada Fatih Karagümrük dördüncü golü buldu. Halil İbrahim Pehlivan'ın dengesini kaybederek topu kaybetmesi üzerine meşin yuvarlağın sahibi olan Paoletti, pasını Can Keleş'e verdi. Bu oyuncu, uzak mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 24'e çıkardı. Bu sezon 8. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.