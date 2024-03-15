Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında, VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
20. dakikada Eysseric'in pasında savunma arkasına sarkan Lasagna, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik, bu pozisyonda topu kornere çeldi.
37. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Nzonzi, penaltı noktası civarından topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno'nun pasında savunma arkasına sarkan Ndao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içi sol çaprazından şut çeken Ndao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
61. dakikada Eysseric'in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta Slowik, topu direk dibinde kurtardı.
74. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bertolacci, arka direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.
76. dakikada Cicaldau'nun pasında topla buluşan Soner Dikmen, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
85. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Ahmet Oğuz, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Mendes, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-1.
87. dakikada Nzonzi'nin ara pasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.Kaynak: AA