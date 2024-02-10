Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, VavaCars Fatih Karagümrük ile Siltaş Yapı Pendikspor takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
30. dakikada maçtaki ilk etkili pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eysseric, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Erdem uzanarak topu kornere tokatladı.
31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eysseric, son çizgiye inip savunmanın arkasına yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor, kale sahası içinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
60. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kappel, ceza yayı üzerine çevirdi. Bu noktada meşin yuvarlakla buluşan Gökcan Kaya'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
76. dakikada soldan kazanılan korner atışında Eysseric kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, fark 2'ye çıktı: 2-0.
90+2. dakikada Eysseric'in pasında savunmanın arkasına sarkan Can Keleş, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi. Dönen topu Lasagna tamamladı, savunmaya çarpan top kornere gitti.
Mücadeleyi 2-0 kazanan VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 27'ye yükseltti.