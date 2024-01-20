15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza alanı çizgisinin üzerinde Figueiredo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.
41. dakikada Teklic'in sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
44. dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Berkay Özcan'ın köşeye plase şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.
45. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün savunma arkasına ara pasında altıpasın sağında topla buluşan Berkay Özcan'ın yerden vuruşunda, Paoletti'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1
45+2. dakikada ceza yayı üzerinde Eysseric'in pasında penaltı noktası gerisinden Bertolacci'nin vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını RAM Başakşehir, 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
50. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Figueiredo'nun altı pas içerisinden tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Sirigu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
52. dakikada soldan Figueiredo'nun ortasında altı pas üstünde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
53. dakikada Paoletti'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
88. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Hücum yönünün sağından Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlandı.Kaynak: AA