İSTANBUL

Yeniden Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı’nda buluşma düzenleyen Erbakan, basın açıklamasında bulundu.

“Yeniden Refah Partisi, seçimlerin kazanan partisi olmuştur.”

Seçimlerle ilgili söylemde bulunan Erbakan,“Hem 28’inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hem de yeni kabinemize ve sayın cumhurbaşkanımıza hayırlı hizmetler diliyorum. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu üzerinden belirleyici etkiye sahip olan Yeniden Refah Partimiz, yüzde 3’e yakın bir oy almış ve 5 milletvekiliyle seçimlerin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olmuştur. Bu başarıyla 21 sene aradan sonra Milli Görüş'ü Yeniden Refah Partisi'yle yeniden meclise taşımak nasip oldu. Milli görüşü meclise taşıyan aziz milletimize ve bütün gayretlerini gösteren ve fedakarlık yapan teşkilatlarımıza da bir kez daha ayrıca teşekkürler ediyoruz. Partinin kendi listelerinden ve alın teriyle çıkartmasından ötürü partimizden çıkan 5 milletvekili, çok büyük önem teşkil ediyor. Bir başka partinin listesinden, bir başka partinin oyuyla, seçmeniyle değil, kendi seçmeniyle, kendi oyuyla bu başarıyı göstermiştir” dedi.

“Türkiye siyasetinde artık kimsenin görmezden gelemeyeceği Yeniden Refah gerçeği ortaya çıkmıştır.”

Erbakan konuşmasında,” “4,5 sene gibi kısa bir süre içinde rakiplerimizin sahip olduğu pek çok imkândan yoksul olmamıza rağmen ilk girdiğimiz seçimde böyle bir sonucun alınması son derece önemli. Biraz evvel ifade ettiğim gibi seçimlerin kazanan partisi Yeniden Refah Partisi olmuştur. Türkiye siyasetinde artık kimsenin görmezden gelemeyeceği Yeniden Refah gerçeği ortaya çıkmıştır. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki belirleyici rolü partimiz açısından son derece önemlidir. Yeniden Refah Partisini meclise taşıyan milletimize teşekkür ederken milletvekili çıkarmaya muvaffak olduğumuz İstanbul'umuzun, Kocaeli'mizin ve Konya'mızın seçmenlerine de ayrıca hususi teşekkürler ediyoruz. Ve Türkiye'de yüzde 7 barajını aştığımız Karabük, Kütahya, Bingöl ve Malatya'daki seçmenlerimize de ayrıca en içten teşekkürlerimi sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi.

“Siyasette ancak milletin desteğiyle, milletin teveccühüyle bir yere gelinebilir.”

Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaydeden ise en başta Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Cumhurbaşkanı seçilmeye muvaffak olamamış ancak cumhurbaşkanı olacağım diye oyları sıfıra yakın 4 tane partiye bol keseden, korkak bir şekilde 2 grup kurulacak kadar sayıda 40 milletvekilini dağıtmıştır. Seçimin bir diğer kaybedenleri de HDP'dir, Yeşil Sol'dur. Yüzde 11’den, yüzde 8’e kadar oyları 3 puan gerilemiştir. Seçimin kaybedeni 7’li masadır çünkü bütün çabalarına rağmen milletimiz kendilerine teveccüh göstermemiş, geçit vermemiştir. Ve tabii masadaki 4,5 partinin oylarının neredeyse sıfır olduğu bu seçim sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. CHP'nin oyu yüzde 23 küsürden 25’e gelmiştir. CHP oyunu kendisi hiç artırmasa bile bu dört tane partinin katkısı, 1,5 puan zor yapıyor. Muazzam harcamalar yapıldı, kendi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı oldu. İlla ki CHP'ye bir buçuk puan kendisi artırmıştır. Öyleyse bu 4 partinin katkısı aslında sıfırdır. Sıfır katkıyla da büyük bir kurnazlık sergileyerek 39 milletvekili çıkartmışlardır. Ancak her zaman söylediğimiz gibi politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar çökmeye mahkûmdur. Siyasette ancak milletin desteğiyle, milletin teveccühüyle bir yere gelinebilir. Millette karşılık olmaz, milletin desteği olmazsa başkalarını sırtından aldığınız milletvekilleriyle bir yere varabilmeniz mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

HABER:MERVE ELÇİ