Haber: Beyza Betül Cihan

Gazeteci Fatih Altaylı, Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2022'de dile getirdiği "2023 sonuna kadar kendi ulusal ve özgün hibrit roketimizle yakın dünya yörüngesine ateşleyeceğimiz ve Ay'a sert bir iniş gerçekleştireceğimiz" açıklamasını köşesine taşıdı.

Altaylı, o dönem "Tüm bunları Türkiye Uzay Ajansı’nın 61 milyon TL yani o günkü kurla hemen hemen 3 milyon dolar olan bütçesi ile mi yapacaksınız" diye sorduğunu ve 2023 yılında bütçenin artırılarak 59 milyon dolara çıkarıldığını hatırlatarak şunları kaydetti: "Ama anlaşılan hedef de değişmiş. İlgili Bakan bu kez Ay’a yumuşak iniş yapacağımızı açıkladı. İnşallah yaparız. Ama bir karşılaştırma olsun diye söyleyeyim. Elindeki tüm birikime ve sahip olduğu teknolojiye rağmen 2012’den bu yana Artemis Projesi ile Ay’a insan indirmeye hazırlanan NASA’nın bu proje için öngördüğü harcama 93 milyar dolar. Sadece roketler beklenenden 6 milyar dolar daha fazlaya mal oluyor. NASA’nın 2023 yılı bütçesi ise 25,5 milyar dolar. Ay’a gitme niyeti falan olmayan Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın bütçesi ise 6,5 milyar avro yani aşağı yukarı 7,2 milyar dolar." şeklinde düşüncelerini ifade etti.