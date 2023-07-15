Fas'ın hava yolu şirketi Royal Air Maroc (Fas Kraliyet Havayolları), İstanbul Havalimanı'na kargo uçuşlarına başladı. Böylelikle İstanbul Havalimanı'na uçan kargo hava yolu şirketi sayısı 18'e ulaşmış oldu.

Royal Air Maroc (RAM), Fas'tan İstanbul Havalimanı'na ilk kargo uçuşunu gerçekleştirmesiyle birkilte İstanbul Havalimanı'nda hava kargo taşımacılığı faaliyeti gösteren şirket sayısı 18'e yükseldi.

İstanbul Havalimanı bünyesinde 2022 yılında yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin ton kargo eklendi.Havalimanının bundan sonra kargo kapasitesinin 5,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.

HABER:MERVE ELÇİ