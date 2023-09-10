HAKKARİ AA- Farklı illerden gönüllü gençler, Hakkari'deki 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'na giderek hayvancılık yapan aileleri ziyaret etti, hediyeler götürdükleri çocuklarla oyun oynadı.

Van'da 2011'deki depremin ardından ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıp çocukların yüzünü güldürmek için öğretmen Neslihan Erdoğan'ın girişimiyle başlatılan "Dünyayı İyilik Kurtaracak Projesi" kapsamında bir araya gelen gönüllüler, yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunuyor.

Bu kapsamda farklı illerden çeşitli meslek grupları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 12 kişilik grup, her yıl çok sayıda göçer ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan, doğal güzellikleriyle öne çıkan Berçelan Yaylası'na çıktı.

Burada hayvancılıkla uğraşan aileleri çadırlarında ziyaret eden gönüllüler, yaklaşık 4 aydır bölgede konaklayan ailelerle sohbet etti, sofralarına konuk oldu, şarkılar eşliğinde halay çekti.

Çocuklara pamuk şekeri dağıtan, balon, terlik, kitap, toka ve saç fırçası hediye eden gönüllüler, onlarla oyunlar oynayıp gelecekle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Gönüllüler, daha sonra balonlarla süsledikleri araçlarıyla Bayköy'e geçerek, burada da çocuklara hediyeler dağıttı, güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

"70 il ve 4 ülkede gönüllülerimiz var"

Neslihan Erdoğan, "Dünyayı İyilik Kurtaracak Projesi"ni depremden sonra hayata geçirdiklerini ve 13 yıldır birçok yerde etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarını Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonunun işbirliğiyle yürüttüklerini belirten Erdoğan, projenin çok kapsamlı olduğunu, kız öğrencilere, onkoloji servisinde yatan hastalara, sokakta çalışan çocuklara, yaşlı bakım ve sevgi evlerinde kalanlara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetler yaptıklarını ifade etti.

Ulaşabildikleri her yere ulaşmaya çalıştıklarını, bu kapsamda Berçelan Yaylası'na geldiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Göçerleri ziyaret ettik. Yüksek rakımda ve zorlu şartlarda yaşıyorlar. Onları motive etmek istedik Çocuklara, ailelere pamuk şekeri ve balonlar dağıttık. Kız çocukları için terlikler, tokalar aldık, kitaplar dağıttık. Mutluluğu taşımayı seviyoruz. İyiliği yaymak istiyoruz. 4 aydır buradalar. Yorgun oldukları bir ana denk geldik. Biz de sevgimiz, enerjimizle onların yanında olduk. Bizi çok güzel ağırladılar. Yaklaşık 70 il ve 4 ülkede gönüllülerimiz var. Üniversite öğrencileri, öğretmenler ve her meslek grubundan gönüllümüz var. Bugün 12 kişiyle buradayız."

Van'da görev yapan sınıf öğretmeni Buse Çelik de insanların yüzünde tebessüm oluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Günümüz güzel geçiyor. Hediyeler dağıttık. Çocuk ve gençlerle sohbet ettik, önerilerde bulunduk. Amacımız sadece kalplerde mutluluk uyandırmak." dedi.

Yaylacılardan Nurcan Tekçe de "Burada koyunlarımıza bakıyoruz. Peynir, süt, yoğurt yapıp satıyoruz. Sonbaharda buradan ayrılıyoruz. Gönüllüler bizi ziyaret etti. Sohbet ettik, güzel zaman geçirdik. Gelmelerinden dolayı mutlu olduk. Gelirken hediyeler getirdiler. Çok sevindik. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

13 yaşındaki Nurhayat Yetiş de gönüllülerin sürpriziyle mutlu olduklarını belirterek, "Çok güzel hediyeler getirmişler. Çok sevindim. Benimle çok ilgilendiler. Saçımı taradılar, oyun oynadık, halay çektik. Çok mutlu oldum. Burası Berçelan Yaylası, çok güzel bir yer. Okullar da başlıyor, artık derse gideceğiz." ifadelerini kullandı.