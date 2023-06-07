CENEVRE AA- BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

FAO Cenevre Direktörü Dominique Burgeon, güvenli olmayan gıdalardan etkilenenlerin yüzde 40'ının çocuklar olduğunu söyledi.

5 yaş altı 340 çocuğun kontamine gıda yemesi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit ettiklerini aktaran Burgeon, kontaminasyonun bakteri, virüs ve kimyasallar gibi farklı kaynaklardan gelebileceğini dile getirdi.

"Dünya genelinde her gün yaklaşık 1,6 milyon insan güvenli olmayan gıdaları yediği için hastalanıyor." diyen Burgeon, güvenli beslenme ve sağlıklı gıdaya erişimin temel insan hakkı olduğunun altını çizdi.