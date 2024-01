Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı iyi oyun ortaya koyduklarını aktardı.

Maç boyu ikili mücadelelerin sıklıkla görüldüğünü ifade eden Ömerovic, şunları kaydetti:

"İkinci devre 1-0'lık avantajdan sonra ister istemez takım, biraz daha geriye doğru çekildi. Zaten Antalyaspor'un belki tam istediği bu oldu. Ama mücadele eden takımdan memnunum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Oyun her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Bu üç gün içinde çok zor 2 maç oynadık. O da bizim için dezavantaj oldu. Oyuncular gösterdiğim şeyleri uygulamaya çalıştı. Zor bir süreç, her maç final. Her geçen gün hem taktiksek anlamda hem de bu motivasyon ve mücadeleyle inanıyorum bu takım ilerideki zamanlar daha iyiye doğru gidecek."