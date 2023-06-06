ANKARA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Twitter'ın AB'nin dezenformasyonla mücadele kurallarından ayrılması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Fahrettin Altun'un sosyal medya üzerinden paylaştığı gönderi şu şekilde:

“Medya ve iletişim dünyasında ilginç bir gelişme yaşandı. Twitter şirketi, Avrupa Birliği ile sosyal medya platformları arasında imzalanan “2022 Dezenformasyona İlişkin Güçlendirilmiş Uygulama Kuralları” isimli protokolden çekilme kararı aldı. Bunun üzerine Avrupa ülkelerindeki bazı kamu otoriteleri bu durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirmeye başladılar.

Tam da bu süreçte hem ulusal hem uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin tutum ve duruşunun hatırlatılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye’de 2022 yılında yayımlanan 7418 sayılı “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile internet haberciliğinden çocukların dijital ortamda korunmasına kadar pek çok alanda gerekli düzenlemeler yapılmış ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suç olarak tanımlanmıştır.”

“Dezenformasyon, toplumun tamamını ilgilendiren bir tehdide dönüşmüştür.”

Altun açıklamasının devamında:

“Dezenformasyon, bugün ulaştığı boyutlar itibarıyla önümüze koyduğu ulusal ve bölgesel tehlikelerin yanı sıra tüm ülkeleri ve uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren bir tehdide dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelenin önemli bir ayağı ise hiç şüphesiz uluslararası iş birliğinin ve kararlılığın gösterilmesidir. Bu kapsamda ilgili tüm platform, kurum ve kuruluşları dezenformasyon gerçeğini ve bununla mücadele için uluslararası iş birliğinin gerekliliğini hiçbir çifte standart uygulamadan kabul etmeye ve ilgili adımları atmaya davet ediyorum.

Fransa’nın Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakanı Jean-Noel Barrot, geçen hafta açık ve net bir biçimde kurallara uymaması durumunda Twitter’ı yasaklayacaklarını duyurdu. Sayın bakanın kamu düzeni ile ilgili hassasiyetini çok iyi anlıyoruz. Anlamadığımız husus ise Türkiye söz konusu olduğunda Batılı meslektaşlarımızın niçin kamu düzeni ile ilgili hassasiyetlerimizi görmezden geldikleridir.”dedi.

“Tecrübelerimizi Batılı dostlarımızla paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyarız.”

“Avrupalı dostlarımız bilmelidir ki, biz yasakçı ve vesayetçi zihniyetle mücadele kadar, başta dezenformasyon olmak üzere toplumu kutuplaştıran her türlü yıkıcı faaliyeti bertaraf etmeyi asli vazifemiz olarak görüyoruz. Bu konudaki tecrübelerimizi Batılı dostlarımızla paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyarız. Bir kez daha belirtmek isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hakikat savunuculuğu ve dezenformasyonla mücadele vizyonu çerçevesinde vatandaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak için gereken her türlü adımı atmaya devam edeceğiz. Dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biri olarak dezenformasyonla mücadelemiz taviz vermeden kararlılıkla devam edecektir.”

HABER:MERVE ELÇİ