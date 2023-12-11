İstanbul

F Sanat Galerisi'nin kurucusu ressam ve aynı zamanda diş hekimi Füsun Aydoğan, yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri resim sanatına duyduğu ilginin git gide büyüyerek, 2016'da bir sanat galerisi hikayesine dönüştüğünü söyledi.

Aydoğan, 1997'de sanatçı Temür Köran'dan 10 yıl, daha sonra da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Refik Aziz'den 5 yıl resim dersleri aldığını belirterek, kendi resim atölyesini de F Sanat Galeri içerisinde kurduğunu ifade etti.

"Galerimizin atölye bölümünde porselen fırınımız da var"

Porselen sanatına da 2000 yılında başladığını anlatan Aydoğan, "Diş hekimliğinin verdiği o detaycılıkla porselen boyama sanatı da galeride bayağı güzel gelişti. Galerimizin atölye bölümünde porselen fırınımız da var. Hem resim yaparak hem de porselen boyayarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sanatçılarımızla da burada güzel sergiler yapıyoruz." dedi.

Füsun Aydoğan, hem diş hekimliği hem de bir ressam olmanın getirdiği avantajlardan bahsederek, "Diş hekimliği benim için çok saygıdeğer bir meslek. Hastalarda estetik gülüşleri tasarlarken, resim sanatının verdiği bir şeyle aslında dişleri, bir resimmiş gibi düşünüyordum ve öyle tasarlıyordum. Diş hekimliğinin verdiği detaycılık bakımdan da bazı resimlerimde fazla detaylara girmiş oluyorum." diye konuştu.

Resim yapmayı, bir sanat eserini izlemeyi çok sevdiğini, bu yüzden de böyle bir galeri ve atölye ortamını bir araya getirdiğini anlatan Aydoğan, şunları kaydetti:

"Galerinin samimi, insanların birbirini severek eserleri gördüğü, güzel bir vakit geçirdiği bir yer olması için uğraşıyoruz. Amacımız hep sanatseverlerle, sanatçılarımızı kaliteli bir mekanda buluşturmak, daha çok insana ulaşmaktı. Bunun için sosyal medya ağırlıklı çalışmalar da yaptık. Sanat hayatına yeni başlamış sanatçılarımıza da karma sergilerimizde yer veriyoruz. Böylelikle onları da sanat dünyasına tanıtmış oluyoruz. Senede 2 kez bir sosyal sorumluluk projesi de yapıyoruz."

Aydoğan, "100. Yıl Sergisi"ne ilişkin de "Bizim için özel bir sergi, 35 sanatçımız var. Herkesin gelip, görmesini, seyretmesini istiyoruz." ifadesini sözlerine ekledi.

"Sanatçılarımızın tamamı 100. yılına ithafen resimler yaptı"

F Sanat Galeri küratörü ve ressam Figen Batı ise "F Sanat Galerisi, bugüne kadar belli bir kalite üzerinde sergiler yaptı. Özgün ve alanında profesyonel olan sanatçıların olmasına çok özen gösterdik. Bizim için samimiyet, iyi niyetle yapılmış ve sanat değeri taşıyan işleri sergilemek istedik. Tarz, üslup, konsept farklılıkları oldu. Bu bakımdan çok çeşitliliğe inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Batı, 100. Yıl Sergi projesinin başlangıçta kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"100. Yıl Sergisi, yıllardır beraber olduğumuz sanatçı dostlarımın bir sergisi. O yüzden çok samimi, son derece de üst seviyede eserlerin bulunduğu bir sergi oldu. Sanatçılarımızın tamamı 100. yılına ithafen resimler yaptı. Kendilerini en iyi ifade eden resimleri de sergiye koymaya gayret gösterdiler. 35 sanatçımız var. Duayen hocalarımızın olduğu gibi, çok yeni sanata başlamış ama belli bir kalitenin üstünde bu işi büyük bir samimiyetle yapan genç kuşak sanatçılarımız da bu sergide yer alıyor. Eminim ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı Türkiye'ye, biz sanatçılara çok iyi gelecek, yürekten inanıyorum."

Sergide, eserleri bulunan isimler arasında Figen Batı ve Füsun Aydoğan'ın yanı sıra ressam Ahmet Özel, Ahmet Yeşil, Armağan Ulusoy, Aysun Cançat, Berna Erkun, Burcu Salman, Ceyda Hüseyinoğlu, Deniz Toraman, Devrim Erbil, Ebru Çakmak, Ebru Eryılmaz, Esra Bilo, Esra Meral, Feza Güvenal, Füsun Çağlayan, Gülten İmamoğlu, Hakan Kürklü, Hatice Özkan, Hülya Düzenli, Hülya Küpcüoğlu, Hülya Yazıcı, İclal Erentürk Güçsav, Meryem Arıcan, Murat Koç, Murat Kurt, Mustafa Vural, Recep Batur, Refik Aziz, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş, Simge Milli, Sinan Dağ, Süreyya Acar, Şermin Tepe ve Zahit Büyükişliyen yer alıyor.

Sergi, 20 Aralık'a kadar F Sanat Galeri'nin Nişantaşı'ndaki mekanında ziyarete açık olacak.