DİYARBAKIR AA- Kentte temmuz ve ağustos aylarında etkili olan 40 dereceyi aşan "eyyam-ı bahur" sıcakları, tüm canlılar gibi göçmen kuşları da olumsuz etkiledi.

Dicle Vadisi'nde direklere ve yüksek yerlere yuva yapan leylekler, bunaltıcı sıcaklardan en çok etkilenen göçmen kuş türü oldu.

Kimi zaman susuz kalarak kimi zaman da sıcakların etkisiyle bitkin halde yuvadan düşen 50 leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarca bulunarak Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Merkezdeki veteriner hekimler, yaralı leyleklerden 10'unu ampute etmek zorunda kaldı. Hayatta kalmayı başaran ve yeniden uçabilecek duruma gelen 40 leylek ise peyderpey Dicle Vadisi'nde doğaya bırakıldı.

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcı Prof. Dr. Alaeddin Kaya, bu yaz "eyyam-ı bahur" diye adlandırılan çok şiddetli sıcaklıkların yaşandığını anımsatarak, bunun insanlarda olduğu gibi yaban hayvanları üzerinde de etkisinin yüksek olduğunu söyledi.

"Yavrular, güneşe maruz kalarak zayıf düşüyor"

Sıcaklığın yuvaları açıkta olan leylekleri çok etkilediğini dile getiren Kaya, "Özellikle üzerlerinde herhangi bir gölge, korunak olmadığı için yavrular güneşe maruz kalarak zayıf düşüyor. Sıcaklığın bir diğer etkisi de su ve besin kaynaklarını etkilemesi. Yaban kuşlarında özellikle güneşe açık, ağaçların arasında yuva yapmayanlar için bu ciddi problem." dedi.

Kaya, kavurucu sıcaklar nedeniyle bitkin ve yaralı bulunan farklı türde 150'yi aşkın yabani kuşun merkeze getirildiğini belirtti.

Merkeze getirilen 50 leylekten 10'unun ampute edildiğini anlatan Kaya, "Merkeze getirildiklerinde veteriner hekimlerimizin müdahalesi bile o ayak ve kanatları kurtaramayacak seviyede olabiliyor." diye konuştu.

İyileşip göçebilecek ve yaban hayatında kendi başına yaşamını sürdürebilecek leylekleri yeniden doğaya saldıklarını belirten Kaya, sadece leyleklerin değil, memeli, eklem bacaklı ve sürüngenlerin de aşırı sıcaklardan yoğun şekilde etkilendiğini kaydetti.