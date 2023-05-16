İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi (ESA) bahçesinde, 4 – 12 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen festivalde çanta boyama atölyesi, sokak oyunları, Eyüp Oyuncakları Deneyimleme Alanı, müzik dinletisi, yüz boyama gibi birbirinden renkli, birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Başkan Deniz Köken de etkinliklere katılarak çocukların eğlencelerine ortak oldu.

“Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık”

Çocuklarla birlikte bol bol fotoğraf çektiren Başkan Deniz Köken, çocuklarıyla birlikte festivale katılan annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak: “ESA bir aile oldu artık. Bu güzelliği birlikte yaşayalım istedik. İnşallah ESA’ların sayısını çoğaltmaya gayret edeceğiz. Eyüpsultan’da çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Sizler de çok ilgi gösteriyorsunuz, bu kurumu yaşatmak için gayret ediyorsunuz.” dedi.

Başkan Deniz Köken yaptığı konuşmanın ardından festivale katılan annelere çiçek verdi. Eyüpsultanlı çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatan festivalde patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar da yapıldı.

HABER: MERVE ELÇİ