Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İstanbul temsilcisi, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ligde rakiplerine 2 kez mağlup olan Eyüpspor, topladığı 22 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Son 4 lig maçında kaybetmeyen İstanbul ekibi, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Eyüpspor, bu seriyi Çaykur Rizespor karşısında sürdürmeye çalışacak.

Çaykur Rizespor ise milli aradan önce Karadeniz derbisinde konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Rize temsilcisi, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 13 puanla 12. sırada yer alıyor.

Rize ekibi de deplasmanda kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor.