Turan, Eyüp Stadı'nda Süper Lig'e yükselmeyi garantiledikleri Altay maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Altay'ın ligden düştüğünü hatırlatarak başlayan Arda Turan, "Altay ile oynadık. Onlar da ligden düştüler. Onlara tüm saygımızı göstermeye çalıştık. Altay camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah layık oldukları yere dönerler." dedi.

İlk teknik adamlık deneyiminde şampiyonluk yaşayan Turan, "İlk günden son ana kadar oyunu güzelleştirmek için her şeyi yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi oynadılar. Kötü oynadıklarında da oyunu güzelleştirmeye çalıştılar, mücadele ettiler. Geldiğimiz noktada onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok." diye konuştu.

Eyüpsultan ilçesinin şampiyonluğu hak ettiğini aktaran genç teknik adam, "Eyüpsultan, bazı iller kadar büyük. O yüzden bu şampiyonluğu çok hak ettiler. İnşallah stadımıza da kavuştuğumuzda herkese örnek olan, gençleri yetiştiren, kadın ve çocukların maçlarına gelebildiği bir takım olmak istiyoruz. Bugün bu hayalimizin ilk adımlarını attık. Sayın Başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız'a teşekkür ediyorum. Onlar bize bu imkanları sağlamasaydı asla başaramazdık. En büyük teşekkür de oyuncularıma." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, ligin bitimine 5 hafta kaldığını vurgulayarak, "Kalan haftalarda en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kimsenin kaderiyle oynamak istemiyoruz. En dürüst ve iyi halimizle sahaya çıkacağız. Tabii ki bir şeyler deneyeceğiz, kendimizi geliştirmeye çalışacağız ama en iyi halimizle sahada olmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Oyuncularının sistemine inandığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Oyuncularım kullandığımız sisteme inandı. Kolay bir şey değil. 30 yaşın üstünde çok oyuncumuz vardı. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Her gün bana sabır gösterdiler. Onlar benim için futbolcudan önce insan. Aile ortamını sağlayınca bu başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede başka türlü davranıp, çalışmalıyız. Anları daha doğru oynamalıyız. Oraları da oynayabilecek, güzelleştirebilecek cesaretimiz var. Bugün bunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'e de renk katacağımıza inanıyorum. Bize inansınlar, önyargı ile bakmasınlar. Biz, oyunu güzelleştirmeye, tesisleşmeye, gençleri ve kadınları futbola çekmeye çalışan bir kulübüz."

Arda Turan, futbolculuğun ardından teknik adam olarak şampiyonluk yaşamanın enteresan bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.