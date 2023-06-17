Önce Vatan Gazetesi / Ercan GÜNEŞ

Bu özel yazıda, EXIT Festivali'ne katılmanın her müziksever için olmazsa olmaz olmasının beş ikna edici nedenini vurguluyoruz .

1. The Prodigy'nin Merakla Beklenen Geri Dönüşü:

Efsanevi İngiliz elektro-punk grubu Prodigy , EXIT de dahil olmak üzere önde gelen Avrupa festivallerinde manşet olmak için çok yıllık bir aradan sonra geri dönüyor . Yerel ve bölgesel izleyicilerle derin bağları ve geçmişleri ile EXIT'in geri dönüş turlarının en önemli özelliği olması bekleniyor. The Prodigy'nin favori EXIT izleyicileriyle yeniden bir araya gelmesine tanık olmak , özellikle merhum Keith Flint'i onurlandıran özel bir lazer projeksiyonla duygusal ve tarihi bir an olmayı vaat ediyor .

2. Skrillex'in Unutulmaz Performansları:

Amerikalı DJ ve yapımcı Skrillex, çığır açan performanslarıyla ünlüdür. Geçmişte EXIT'in canlandırıcı atmosferini deneyimlemiş olan Skrillex'in Petrovaradin Kalesi'ne dönüşü merakla bekleniyor. Sekiz Grammy Ödülü sahibi olan Skrillex'in enerjik ve türlere meydan okuyan setlerinin izleyicileri büyüleyeceği ve kalıcı anılar yaratacağı kesin.

3. mts Dance Arena'da Eklektik Bir Kadro:

EXIT Festival'deki mts Dance Arena, küresel bir fenomen ve elektronik müzik severler için bir mekân. Bu yılki programda Keinemusik , CamelPhat , Hot Since 82 , Vintage Culture ve Indira Paganotto gibi ünlü sanatçılar yer alıyor . Her sanatçı kendi benzersiz stilini ve enerjisini sunarak house, deep house ve tech house hayranları için sürükleyici bir deneyim garanti ediyor.

4. Eric Prydz'in Etkileyici Setleri:

İsveçli DJ ve yapımcı Eric Prydz, büyüleyici performansları ve melodik şarkılarıyla tanınır. Prydz, imzası olan "Pryda Snare" ve tekno ile melodik ritimlerin birleşimiyle seyirciyi büyüleyici bir ses yolculuğuna çıkarıyor. En son HOLO performansıyla Coachella'da performans sergileyen Eric Prydz'in EXIT Festivali'ndeki setine elektronik müzik tutkunlarının olmazsa olmazı.

5. Daha genç ve ilerici kardeş aşaması, NSNS:

EXIT Festival , Avalon Emerson , Ben UFO , Patrick Mason , Carlita , Shimza , Desiree , Partiboi 69 ve Cici gibi başlıca cazibe merkezleri de dahil olmak üzere, NSNS Sahnesi'ne gelen yeni bir akımla geleneksel elektronik müzik sunumlarının ötesine geçiyor .

EXIT Festival, müzik tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunan, önde gelen bir elektronik müzik etkinliği olarak duruyor. The Prodigy'nin merakla beklenen geri dönüşünden Skrillex , Eric Prydz'in büyüleyici performanslarına ve birden fazla sahnede yer alan çeşitli bir kadroya kadar, festival ses, enerji ve duygu arasında bir yolculuk vaat ediyor. İkonik performansların, yenilikçi sanatçıların ve ünlü mts Dance Arena'nın benzersiz karışımıyla EXIT Festivali'ne katılmak, kalıcı bir etki bırakacak sürükleyici bir müzikal kutlamanın parçası olmak için bir fırsattır. Bu olağanüstü festival deneyimini kaçırmayın.

EXIT Festival'in bu yılki baskısı 6 – 9 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. EXIT Festivali hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve biletlerinizi buradan satın alabilirsiniz .