Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-28 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyona için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Antonio Conflitti ve EWF Saymanı Astrit Hasani, Antalya'da organizasyonun yapılacağı salona gelerek incelemelerde bulundu ve Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Asbaşkan Yasin Arslan'dan bilgi aldı.

Konuyla ilgili EWF Başkanı Antonio Conflitti'nin "Olimpiyatlar öncesinde bu organizasyonu Türkiye'nin en mükemmel şekilde yapacağına inanıyoruz. Konaklama oteli, salon ve Antalya organizasyon için son derece uygun." dediği belirtildi.

Antonio Conflitti ve Astrit Hasani'ye ziyaretleri için teşekkür eden Talat Ünlü, önümüzdeki günlerde EWF ile şampiyonanın protokolünün imzalanacağını, hazırlıkların ise hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

AA