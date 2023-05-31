ANKARA AA- Indy100'ün haberinde, görevlerinden birisi uzayın derinliklerine yoğunlaşarak evrenin yaratıldığı dönemleri incelemek olan James Webb Teleskobu'nun ilk defa, söz konusu dönemde oluştuğu düşünülen Güneş'in 10 bin katı büyüklükteki yıldızların izlerini bulduğu belirtildi.

İsviçre Cenevre Üniversitesinden astrofizikçi Corinne Charbonnel, "James Webb Uzay Teleskobu'nun topladığı veriler sayesinde, bu olağanüstü yıldızların varlığına dair ilk ipucunu bulduğumuza inanıyoruz." dedi.

Bilim insanları hepsi aynı dönemde oluştuğu düşünülen bu yıldızların, "küresel yıldız kümeleri" olarak tanımlıyor.

Araştırmacılar, evrenin ilk dönemlerinin kalıntıları olduğu belirtilen söz konusu kümeleri, "fosiller" olarak tanımlıyor.

Söz konusu "küresel yıldız kümeleri"nin ise yaşam sürelerinin sonuna yaklaştığı belirtiliyor.

Barselona Üniversitesi öğretim üyesi Mark Gieles, ​​"Küresel yıldız kümeleri 10 ila 13 milyar yaşında ancak devasa yıldızların ömürleri 2 milyon yıl. Bu nedenle, bu yıldızlar şu anda gözlemlenebilir kümelerin erken dönemlerinde kayboldular. Yalnızca dolaylı izleri kaldı. Süper kütleli yıldız senaryosu gelecekteki çalışmalarla desteklenebilirse, bu, küresel kümeleri daha iyi anlamamızı sağlayacak ve genel olarak süper kütleli yıldızların oluşumu hakkında ilave bilgiler elde etme açısından önemli bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Araştırma "Astronomy & Astrophysics"te yayımlandı.