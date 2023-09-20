Galeriden yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül'de açılacak sergide, insanın evrende bıraktığı izin ne kadar kalıcı ve anlamlı olabileceği inceleniyor.

Doğanın ilham verici güzellikleriyle evrenin sınırsız derinliği arasında bir köprü kuran sergide, bağımsız sanatçılar Ayşegül Karakaş, Berkin Günsay, Dilşad Akçayöz, Ece Haskan, Ekin Yüksel, Funda Alkan, Gül İclal Öner Yıldız, Güneş Acur, Hadiye Kalkavan, Hale Feriha Hendekçigil, İrem Yılmaz, Lütfiye Kösten, Merve Kaya Okursoy, Murat Berköz ve Tuba Merdeşe'nin tuval, heykel ve video yerleştirme eserleri görülebilecek.

Satılan eserlerden elde edilecek gelir, Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfına (TİKAV) aktarılarak, vakfın sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunulacak.

Sergi, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA