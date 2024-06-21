Nevşehir

Derlenen bilgiye göre, Nevşehir'in Kapadokya, Denizli'nin Pamukkale, Kayseri'nin Soğanlı, Nevşehir'in Çat, Aksaray'ın Ihlara Vadisi, Afyonkarahisar'ın Frig Vadisi ve Antalya'nın Aspendos bölgelerindeki 67 işletme, 431 balonla uçuş gerçekleştiriyor. Geçen yıl uçurulan 36 bin 810 balonla, 747 bin 203 yerli ve yabancı turiste hizmet verildi.

Balon teknik personel sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 575'ten 654'e yükseldi. Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 387 balon pilotu belgeli olarak hizmet sundu.

Bu sektörde sağlanan hizmet, zamanla turizmden nikahlara kadar çeşitlendi.

Sıcak hava balonunda ilk nikah 1999'da kıyıldı

Türkiye'de ilk olarak 1999'da bir çiftin talebi üzerine sıcak hava balonunda düzenlenen nikah töreni, diğer çiftlerce beğenilince alternatif seçeneklerden biri haline geldi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan düğün sezonunda, evliliklerine heyacan katarak unutulmaz kılmak isteyen çiftler, sıcak hava balonunda nikah töreninin ardından balonun indiği yerde arkadaşlarıyla kokteyl düzenleme konseptine yoğun ilgi göstermeye başladı.

"Kapadokya balonculukta daha iyi konuma sahip"

Royal Balon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, Türkiye'nin ticari sıcak hava balonculuğu alanında benzer organizasyonun yapıldığı diğer ülkelerden daha iyi konuma sahip olduğunu söyledi.

Dinler, son yıllarda özellikle Kapadokya turizminde yaşanan ivmede balon turlarının etkisinin büyük olduğunu belirterek, dünyanın dört bir yanından bölgeye gelenlere hizmet sunduklarını bildirdi.

Gösterilen ilgi dolayısıyla yaşanan yoğunluğun firmaların niteliklerini artırdığını vurgulayan Dinler, "Profesyonelleşen işletmeler balonda evlilik teklifi ve nikah, doğum günü gibi farklı konseptlerde hizmet sunmaya başladı." dedi.

Dinler, Kapadokya'nın günden güne marka değerini artıran bir lokasyon haline geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunda sıcak hava balonculuğunun etkisi çok büyük. Dünya geneline baktığımızda ticari balonculuğun merkezi tartışmasız Kapadokya'dır. Yaklaşık 650 bin yerli ve yabancı yolcu, Kapadokya semalarında balon turunun keyfini yaşıyor. 1989'da Kapadokya'da başlayan balon uçuşları yıllar içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün olgunlaştırdığı mevzuatla dünyadaki en kurumsal, en profesyonel şirketlerin bölgemize gelmesini sağladı dersek yanlış olmaz."

Grup turları ağırlıklı uçuş yapılmasına karşın, aile buluşmaları, evlilik teklifleri ve yıl dönümü gibi etkinlikler için de özel balon taleplerinin geldiği bilgisini veren Dinler, "Son zamanlarda özellikle çiftlerin, sıcak hava balonunda nikah töreni, ardından küçük bir grupla kokteyl düzenlenmesine ilişkin talepleri artmaya başladı." ifadesini kullandı.

"Taleplere göre balonlarda etkinlik düzenliyoruz"

Rainbow Balloon İşletme Müdürü Filiz Karatut da 2 ila 36 kişi taşıma kapasiteli balonlarla hizmet sunduklarını, konukların taleplerine göre bu balonlarda etkinlikler düzenlenebildiğini söyledi.

Çiftlerden gelen talep üzerine gelin-damat, nikah memuru, şahitler ve fotoğrafçının sığacağı 5-6 kişilik balonlarla da hizmet vermeye başladıklarını belirten Karatut, şunları kaydetti:

"Kapadokya, balon turizmi açısından önemli bir bölge. Dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinde balon turu yapılıyor ama en güzel manzara Kapadokya'da olduğu için yerli ve yabancı turistler bu bölgeyi seçiyor. Özellikle çiftlerimizin güneşin doğuşuyla birlikte kıyılan nikah törenleri bölgenin vazgeçilmezi haline gelmeye başladı."