Muş

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır haber alamadığı oğluna kavuşacağı günün hayalini kurduğunu söyledi.

Çocuğunu terör örgütü PKK'dan ve DEM Parti'den istediğini belirten Koçhan, "Ersin, oğlum beni duyuyorsan dön, devlete teslim ol. Yavrum, 8 yıldır bayramlarımız sen olmadığın için kara geçti. Bir yanımız boş kaldı. Gel devletimize sığın. Yine bayram geldi, ben ve baban üzüntü içindeyiz. Sensiz geçen bayramı ben ne yapayım oğlum. Evlat hasretine artık dayanamıyorum." diye konuştu.

Şahinaz Özcan da oğlundan 7 yıldır haber alamadığını dile getirerek, "Yıllardır bayramlar oğlumdan ayrı geçiyor. Çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Onların da çocukları var. Bir gün gelmesin, onlar nasıl dayanırlar. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.