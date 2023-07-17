İSTANBUL- Securitas Alarm, güvenliğin tüm olağan unsurlarına dikkat edersek, evimizde daha güvenli ve huzurlu hissedebileceğimize dikkat çekiyor. Şirket, en çok tekrarlanan ev güvenliği hatalarını şöyle sıralıyor:

Pencerelerin Hemen Önünde Geniş Bitki Örtüsüne Sahip Olmak

​Bahçenizdeki çalıların ve/veya ağaçların pencerelerinizi kapatmasına izin vermeniz, davetsiz misafirlerin kendilerini gizlemeleri için uygun ortama sahip olmalarına fırsat verebilir. Bu nedenle peyzaj konusundaki tercihlerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Dış mekân bitkilerinizi düzenli aralıklarla kısaltmanız, evinizi kötü niyetli kişiler açısından daha az davetkar kılacaktır. Para ve Değerli Eşyaları Görünür Yerlerde Bırakmak

Suçlular, giriş yapmaya çalışmadan önce genellikle bir konutu birden fazla kez ziyaret ederek bilgi toplarlar. Panjurlarınız veya perdeleriz açıkken dizüstü bilgisayar, mücevher veya tablet benzeri değerli eşyalarınızı veya paranızı dışarıdan kolayca görünecek biçimde açıkta bırakmayın. Hırsızları cesaretlendirmemek adına panjurlarınızı ve perdelerinizi kapalı tutmaya dikkat edin. Paranızı ve pahalı eşyalarınızı kat pencerelerinden görünmemeleri için uygun noktalarda muhafaza etmeye özen gösterin. Gündüzleri Kapıları Kilitlememek

​Hırsızların sadece geceleri ortaya çıkacağı yanılgısıyla gündüzleri kapınızı kilitlemeden evden ayrılmaktan kaçının. Bina sakinlerinin okulda veya işte olduğunu varsaydıklarından, evleri yalnızca gündüzleri hedef alan birçok hırsızın olduğu biliniyor. Bu nedenle günün hangi saati olursa olsun dışarıya çıkmadan önce dış kapınızı kilitlemeyi ihmal etmeyin. ​ Güvenlik Sistemini Kurmayı İhmal Etmek

​Birçok kullanıcı, bir alarm sistemine sahip olduktan sonra hiçbir şey yapmadan güvende olacağına inanır.

​Evet, bir ev güvenlik sistemi edinmek, suçluları yaşam alanından uzak tutmanın harika bir yolu olsa da sadece düzgün işleyen yani devrede olan bir alarm sisteminin izinsiz girişleri engelleyebileceği unutulmamalıdır. Kısa süreli bir market alışverişi veya yan komşu ziyareti için de olsa alarm sistemini kurmadan evinizden ayrılmanız, istenmeyen tatsız sürprizlerle karşılaşmanıza zemin hazırlayabilir. Evinizi güvende tutabilmek için dışarıya çıkmadan önce mutlaka sistemi aktif hale getirdiğinizden emin olun. Sosyal Medya Paylaşımlarının Çok Fazla Kişisel Bilgi İçermesi

Sosyal medya paylaşımlarımızın niteliği, güvenliğimizle doğrudan bağlantılı olabilir. ​

Tatildeyken veya dostlarınızla dışarıda kutlama yaparken eş zamanlı olarak yaptığınız paylaşımlar, ne kadar eğlendiğinizin yanı sıra, kötü niyetli kişiler açısından, evinizin bir süre boş kalacağının da habercisidir.

​Mümkün olduğunda, seyahatiniz veya sosyal aktiviteniz bittiğinde fotoğraflarınızı yayınlamanız, alan güvenliğini koruyabilmeniz açısından her zaman daha doğru bir tercih olacaktır. Eve geri dönene kadar güzel anlarınıza dair bilgileri gizli tutun ve dönüş yaptıktan sonra resimlerinizi çevrimiçi olarak yayınlayın. Pahalı Eşyaların Ambalajlarını Çöp Kutusunun Yanına Bırakmak

​Dizüstü bilgisayar, televizyon, ses sistemi veya tablet gibi pahalı eşyaların ambalajlarını çöp kutunuzun yanına koyarsanız, bu eşyaları yeni satın aldığınızı doğrudan hırsızlara bildirmiş olursunuz.

Dikkat çekmemek için pahalı eşyalara ait ambalajları, çöp kutusunun içine veya geri dönüşüm kutusuna sığacak şekilde kestikten sonra atmaya özen gösterin. Dış Mekânı Yeteri Kadar Aydınlatmamak

​Evde değilken, hırsızlığı önlemek adına içerideki bir ışığı açık bırakanlarımızın sayısı oldukça fazla olsa da bu basit önlemi almaktan kaçınanlarımız, davetsiz misafirlerin karanlıktan faydalanarak kolayca suç işlemelerine yardımcı olduğunun farkında değil. Oysaki, evinizin çevresine kapı girişi, bahçe ve garaj girişi de dahil olmakla birlikte dış mekânda harekete duyarlı ışıklar kullanarak, potansiyel bir suçlunun mülkünüze girmesini engelleyebilirsiniz. Postaların Birikmesine İzin Vermek

Davetsiz misafirlerin, bir evin boş olduğunu öğrenmelerinin en yaygın yollarından biri de bir süredir alınmayan postaların varlığıdır. Kısa süreli bir kontrol sonucunda postanızın birkaç gündür alınmadığını fark etmeleri sonucunda eylemlerini planlama yoluna gidebilirler. Bir süreliğine evinizde olamayacaksanız, kötü niyetli kişilere fırsat vermemek adına, posta hizmetinizi geçici olarak askıya alabilir veya siz yokken güvenilir bir komşunuzdan gelen postalarınızı sizin için almasını isteyebilirsiniz.

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Sonuç olarak, her gün birçok kişi yukarıda bahsedilen güvenlik hatalarını yaparak farkında olmadan yaşam alanlarını riskli hale getirmeye devam ediyor.

HABER: EMİR YÜCEL