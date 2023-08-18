Haber: Mert Osman Erman

Ağır borç altında olan şirketin, alacaklılarla çok milyar dolarlık bir anlaşma üzerinde çalışırken ABD'deki varlıklarını korumasına olanak tanıyacak.

Evergrande, 2021 yılında büyük borçlarını ödemedi ve bu, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yarattı.

Bu hamle, Çin'in gayrimenkul piyasasındaki sorunlar, dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle ilgili endişeleri artırırken geldi.

Çin Evergrande Group, Çarşamba günü New York mahkemesinde 15. Bölüm konkordato koruması başvurusu yaptı.

Bölüm, yabancı bir şirketin ABD varlıklarını, borçlarını yeniden yapılandırma çalışmaları sürdüğü sürece korur.

Evergrande, BBC'nin talebine hemen yanıt vermedi.

Grubun gayrimenkul birimi, internet sitesine göre 280'den fazla Çin şehrinde 1.300'den fazla proje içeriyor.

Diğer işletmeleri arasında elektrikli araba üreticisi ve bir futbol kulübü bulunuyor.

Evergrande, borç ödemelerini yapmadan iflas ettiği için alacaklılarıyla anlaşmalarını yeniden görüşmek üzere çalışıyordu.

Borçları toplamda 300 milyar doların üzerinde tahmin edilen Evergrande, dünyanın en fazla borçlu gayrimenkul geliştiricisiydi.

Payları geçen yıldan beri ticarete kapalı.

Evergrande, geçen ay son iki yılda toplam 581.9 milyar yuan (80 milyar dolar; 62.7 milyar sterlin) kaybettiğini açıkladı.

Geçen hafta başka bir büyük Çin gayrimenkul devi olan Country Garden, yılın ilk altı ayında 7.6 milyar dolar kayıp yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çin'in gayrimenkul piyasasındaki en büyük şirketlerinden bazıları, gelişmeleri tamamlamak için para bulmakta zorlanıyor.

"Eksen sorunu, tamamlanmamış projeleri tamamlamaktır, çünkü bu en azından finansmanın bir kısmının akışını sürdürecek," dedi ekonomi araştırma firması Moody's Analytics'ten Steven Cochrane.

Ekledi ki, birçok ev önceden satılıyor, ancak inşaat durursa alıcılar artık konut kredisi ödemeleri yapmıyor, bu da geliştiricilerin finansmanını daha fazla zorluyor.

Bu ayın başlarında Pekin, Temmuz ayında tüketici fiyatlarının iki yıldan fazla bir süre sonra ilk kez düştüğü bir deflasyona Çin ekonomisinin girdiğini açıkladı.

Zayıf büyüme, Çin'in diğer birçok ülkede sarsıcı etkiler yaratan yükselen fiyatlarla karşı karşıya olmadığı ve diğer yerlerde merkez bankacılarının borçlanma maliyetlerini keskin bir şekilde artırdığı bir dönemde olduğu anlamına gelir.

Ülkenin ithalat ve ihracatı da geçen ay keskin bir şekilde düştü, daha zayıf küresel talep dünyanın ikinci büyük ekonomisinin toparlanma olasılıklarını tehdit etti.

Resmi verilere göre, Temmuz ayında ihracat bir önceki yıla göre %14.5 düştü, ithalat ise %12.4 azaldı.

Bu haftanın başlarında Çin'in merkez bankası, ekonomiyi canlandırmak için üç ayda bir ikinci kez ana faiz oranlarını beklenmedik bir şekilde düşürdü.